Вербовка населения и схроны оружия: Что угрожает Крыму

Фото: УФСБ по РК и Севастополю

Чтобы дестабилизировать ситуацию в Крыму на полуострове ведется вербовка местного население и вовлечение людей в экстремистские организации.

Об этом заявил руководитель аппарата Антитеррористической комиссии Крыма Александр Булычев, перечисляя основные виды террористических угроз на полуострове.

Еще, по словам Булычева, Крыму угрожает наличие боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, которые остались здесь со времен Великой Отечественной войны. Также в Крыму продолжают находить схроны, которые могут использовать диверсионно-террористические группы.

- Третье - непосредственная работа наших недругов в интернете, вовлечение в террористическую деятельность, в экстремистскую деятельность, расшатывание обстановки в республике: дается ложная информация о существующем положении в Крыму, о безопасности населения, - заключил Булычев.

Несмотря на все это, руководитель аппарата Антитеррористической комиссии Крыма назвал обстановку по антитеррористической защищенности в республике стабильной.

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