Продавца клубники из Симферополя порезали ножом за гнилой товар

Покупатель заплатил за клубнику 160 тысяч. Фото: Архив "КП".

На оптовый рынок Симферополя приехал покупатель из города-героя. Житель Севастополя нашел в столице Крыма продавца клубники и купил у него крупную партию. Часть денег – 160 тысяч рублей - он заплатил сразу, а оставшиеся 40 тысяч должен был привезти позже. Когда севастополец вернулся домой и рассмотрел товар, он взбесился, ведь клубника оказалась гнилой.

Тогда житель города-героя вернулся на рынок и предъявил продавцу претензии. Спор на словах быстро перерос в драку, а закончился поножовщиной.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, неудачная сделка закончилась для продавца клубники переломом нижней челюсти и ножевым ранением в ногу. Мужчину пришлось госпитализировать.

А вот дерзкий покупатель был задержан полицией. Теперь ему грозит пять лет тюрьмы. Мужчина заключен под подписку о невыезде.

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