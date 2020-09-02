В Крыму умер сотрудник скорой медпомощи с подозрением на COVID-19. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Бахчисарае скончался сотрудник скорой медицинской помощи с подозрением на коронавирус.

- У нас там еще не подтвержден окончательный диагноз. Мы только подозреваем COVID-19. Ждем подтверждения, - уточнил КП-Крым директор Крымского Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко

Он добавил, что родственникам умершего будут помогать. И если диагноз подтвердится, их обеспечат выплатами, предусмотренными по закону.

Напомним, в Крыму скончался заразившийся коронавирусом врач. Причины смерти сейчас устанавливаются. Работает комиссия, которая разберется, как врач заболел коронавирусом.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50