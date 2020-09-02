В Крыму два человека застряли в открытом море

Недалеко от поселка Никита понадобилась помощь двум пассажирам. Фото: официальный сайт ГУ МЧС по Крыму.

Недалеко от поселка Никита в открытом море заглохло маломерное судно. Двум пассажирам потребовалась помощь спасателей, чтобы попасть на берег.

В службу спасения сообщение о застрявших в открытом море людях поступило утром 2 сентября. Инцидент развернулся недалеко от мыса Мартьян, что в поселке Никита. Маломерное судно заглохла в 500 метрах от берега.

На помощь оперативно выехала бригада Госинспекции по маломерным судам главка МЧС. С использованием спецтехники пострадавших вернули на берег, а судно пригнали на стоянку в Массандру. В медпомощи пассажиры не нуждались, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Крыму.

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