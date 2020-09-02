Крымские супергерои: в Судаке спасатели на руках донесли больного ребенка к врачам

Почти в час ночи на пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что семья застряла у подножья горы

Почти полтора километра крымские спасатели несли на руках ребенка по плато горы Меганом и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Семья с маленьким ребенком решила провести вечер на пляже у подножья мыса Меганом. Но планам на спокойный отдых помешало плохое самочувствие маленького мальчика: у него внезапно поднялась высокая температура и началась рвота.

Из-за темного времени суток самостоятельно с пляжа добраться к врачам было почти невозможно, поэтому понадобилась помощь спасателей. Семья решила обратиться к сотрудникам «Крым-Спас», которые и пришли на помощь ребенку, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

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