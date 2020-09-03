Аксенов: «Дистанционного обучения в Крыму не будет»

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В Крыму пока не планируют вернуться к дистанционному обучения в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Миллет».

- Желающих дестабилизировать ситуацию всегда большое количество. Любая тема, которая вызывает у людей справедливое возмущение, пользуется вниманием мошенников и различных блогеров. Задача на жареном попиариться. Я прошу крымчан прислушиваться к официальной позиции органов власти, мы ни разу крымчан не обманывали, - заверил Аксенов.

Глава РК еще раз заявил, что к дистанционному обучению в Крыму не будут возвращаться.

По словам Аксенова, катастрофической динамики по заболеваемости в республике нет.

- У нас была такая заболеваемость – по 80 человек в день, но это потому, что был локализован очаг, - заявил глава РК.

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