Власти Симферополя пообещали в короткие сроки починить бак для воды

В ближайшее время администрация крымской столицы починит бак. Фото: официальный сайт администрации Симферополя.

Разбитый по улице Рубцова в Симферополе резервуар для воды власти пообещали починить в ближайшее время.

- Повреждены и емкость, и краны. В сжатые сроки в правоохранительные органы по данному факту будет направлено соответствующее обращение, - рассказал заместитель главы администрации города Анатолий Русин, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

Он также добавил, что для общества такого рода действия представляют опасность. Жителям Симферополя стоит быть бдительными и, став очевидцем поломки резервуара, лучше немедленно сообщать в полицию.

- При обнаружении фактов порчи емкостей сообщайте в Единую дежурно-диспетчерскую службу города. Обращаюсь также ко всем родителям с тем, чтобы они проводили разъяснительные беседы с детьми, - подчеркнул Русин.

Единая дежурно-диспетчерская служба города работает круглосуточно. В организации можно позвонить по городским номерам: 15-63 и 60-49-09; и по мобильному телефону: +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12

Напомним, продолжительная засуха вынудила крымских властей Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы и еще 39 населенных пунктов региона перевести на почасовую подачу воды. График введут в три этапа. Первый начался на прошлой неделе с отключения горячего водоснабжения. С 31 августа перестали подавать воду по ночам – это второй этап. И, наконец, третий, запланированный на 7 сентября, - подача воды по часам.

Во многих учреждениях устанавливаются дополнительные резервуары для бесперебойной подачи воды. Емкостями также обеспечат жилые микрорайоны.

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