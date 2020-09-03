В Крыму будут вызывать дождь в декабре

Над Крымом в декабре могут пойти искусственные дожди. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму в декабре могут пойти искусственные дожди. Принудительным вызовом осадков на полуострове будет заниматься Центральная аэрологическая обсерватория. На это дело потратят почти 25,5 миллиона рублей.

На данный момент контракт проходит этап подписания. Заказчиком работ является Госкомводхоз Крыма. Сроки окончания назначили на декабрь, сообщает Интерфакс.

Напомним, ранее Крыму на помощь выделили самолет, который смог бы увеличить количество осадков.

Помимо этого, продолжительная засуха вынудила крымскую власть перевести весь Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайские районы и еще 39 населенных пунктов региона на почасовую подачу воды. График введут в три этапа. Первый начался на прошлой неделе с отключения горячего водоснабжения. С 31 августа прекратили подавать воду ночью – это второй этап. И третий – переход на почасовую подачу – запланирован на 7 сентября.

СПРАВКА КП

В 1941 году создали Центральную аэрологическую обсерваторию. Она стала одним из научно-исследовательских и научно-методических учреждений Росгидромета. В ее задачи входит высотное зондирование атмосферы, изучение механизма образования облаков и осадков, а также изучение и контроль состояния озонового слоя Земли.

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