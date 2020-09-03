В Крыму на горной дороге перевернулся внедорожник с туристами

Под Судаком перевернулся внедорожник с туристами. Фото: официальный сайт МВД по Крыму.

Под Судаком перевернулся внедорожник с туристами. Пассажиры получили различные травмы.

На горной дороге в районе Меганома 27-летний водитель внедорожника УАЗ превысил скорость движения, из-за чего не справился с управлением при подъеме и перевернулся. В машине с ним была группа туристов, которые во время аварии выпали из кузова. Одна из пассажирок получила переломы.

Сейчас полиция проводит проверку по факту аварии на горной дороге. Сотрудники выяснили, что водитель был частником, не имел разрешения на перевозку людей и не проходил необходимых проверок, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50