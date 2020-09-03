После проверки в симферопольском детдоме «Елочка» нашли ряд нарушений

Приемные родители не знали о том, что их детям нужно специализированное питание. Фото: официальный сайт Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

Проверка, организованная после скандала в детском доме «Елочка», подошла к концу. Выяснилось, что 80 воспитанников не получали специализированного питания, в котором нуждались.

Как сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, окончательных результатов пока нет, их дадут после подробного анализа всех нарушений, выявленных в детских учреждениях полуострова. Однако сейчас уже известно, что для некоторых детей даже не была разработана определенная программа питания, в которой они нуждались.

- Кроме того, родители этих детей, в том числе и приемные, даже не знают, что их детям необходима особая программа питания, при этом они отмечали, что дети не доедали, - говорится в сообщении.

Также после проверки выяснили, что в Белогорском доме-интернате для детей-инвалидов не хватает врачей на всех 113 воспитанников. Из-за этого дети не могут получить квалифицированную медицинскую помощь и специализированные реабилитационные программы.

- Едва выйдя из стен детского дома-интерната, ребенок начинает набирать вес. Значит, этот вопрос можно было решить, но его не решали. И это страшно. К сожалению, подобные нарушения, цена которым - детские судьбы и их здоровье, не только в Крыму, - заключает Кузнецова.

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