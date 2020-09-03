«Вода Крыма» извинилась за сбои в графике подачи водоснабжения

Госпредприятия принесло свои извинения жителям Симферополя за сбои в графике подачи воды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госпредприятие «Вода Крыма» принесло свои извинения жителям крымской столицы за сбои в графике подачи водоснабжения. Для почасовой подачи воды, по словам сотрудников, необходима тщательная техническая настройка и время для отладки всех механизмов.

- Наши специалисты делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки утвержденный график выполнялся. Однако отклонения от графика и перебои в подаче воды в связи с низкими горизонтами водохранилищ естественного стока не исключены, - уточнили в пресс-службе предприятия.

При этом люди продолжают жаловаться на неестественный цвет воды. Рыжину вода имеет из-за отключения, уточнили сотрудники ГУП РК «Вода Крыма» в соцсетях.

- Во время подачи воды происходит кратковременное вымывание продуктов коррозии с внутренних поверхностей сетей. Предприятие приносит свои извинения и просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, - объяснили в пресс-службе.

Напомним, из-за продолжительной засухи крымская власть решила перевести весь Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайские районы и еще 39 населенных пунктов региона на почасовую подачу воды. График введут в три этапа. Первый начался на прошлой неделе с отключения горячего водоснабжения. С 31 августа прекратили подавать воду ночью – это второй этап. И третий – переход на почасовую подачу – запланирован на 7 сентября.

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