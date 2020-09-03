В Симферополе под стражу заключили грабителя инкассаторской машины

В Крыму за кражу 40 миллионов рублей из инкассаторской машины мужчине грозит 10 лет тюрьмы. Фото: Архив "КП"

В Симферополе подозреваемого в ограблении инкассаторской машины мужчину суд заключил под стражу. Из автомобиля вор вытащил 40 миллионов рублей.

Инцидент случился поздней ночью 1 сентября. Подозреваемый угнал машину с АЗС, когда один из инкассаторов отошел в магазин на заправке. Позже автомобиль нашли в километре от происшествия. Он стоял пустой в заброшенном саду: водителя не было, пакеты, в которых перевозились деньги, были разорваны.

Грабителя задержали по горячим следам в Керчи. Во время обыска у него изъяли часть украденных средств, а вторую половину денег нашли у него дома. Против мужчины возбудили уголовное дело по факту кражи. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы со штрафом в размере до миллиона рублей.

- Киевским районным судом Симферополя в отношении подозреваемого в хищении денег из автомобиля службы инкассации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводит пресс-служба МВД по Крыму.

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