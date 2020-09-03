В Симферополе и Севастополе 4 сентября частично отключат электричество

Свет пропадет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время исчезнет свет, причина - ремонт электросетей.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Лютфие Софу, 31-71 (нечет);

ул. Бекира Османова, 41-83;

ул. Муса Мамут, 4-48 (чет);

ул. Умера Ипчи, 34-86 (чет), 33/30-79 (нечет);

ул. Аблякима Керимова, 42-80 (чет), 41-83 (нечет);

ул. Бахчисарайская, 16-26 (чет), 25-33 (нечет);

ул. Лихого, 22-36 (чет), 9-35 (нечет);

ул. Футболистов, 96-100 (чет), 135-139 (нечет);

пер. Оружейный, 6, 8, 9, 11;

пер. Охотничий, 10-19;

ул. Баррикадная, 50-96 (чет), 49-53 (нечет);

ул. Красных Зорь, 2;

пер. Баррикадный, 3-7 (нечет);

ул. Баррикадная/ул. 60-лет Октября, 98/16;

пер. Соколиный, 1-11 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Генерала Жидилова 40-42;

ул. Зеленая 17-19;

ул. Охотская 4,8-28,5-15;

ул. Харченко 4-28,3-23;

ул. Героев Севастополя 10-16;

ул. Подольцева 6;

ул. Рабочая 24,26;

ул. Генерала Мельника 1-А,1-Б,3

с 8.00 до 17.00

пр. Генерала Острякова 37-А/1,43,45,47,51,55,57,61,63;

ул. Маршала Бирюзова 17,19

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