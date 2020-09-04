В Крыму под машину попал 5-летний мальчик на самокате

В Крыму в реанимации скончался пятилетний малыш после попадания под колеса машины. Фото: Иван ВИСЛОВ

В селе Красногвардейского района под колеса машины попал несовершеннолетний. В тяжелом состоянии 5-летнего мальчика доставили в больницу, где он и умер.

Трагедия развернулась вечером 3 сентября в селе Партизаны. Мальчик ехал на электросамокате по тротуару, затем резко спрыгнул влево на проезжую часть прямо под колеса автомобиля марки «Нива». Малыша оперативно доставили в больницу, но в реанимации он скончался.

Водитель с места ДТП не скрылся – был на месте. Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, мужчина был трезв.

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