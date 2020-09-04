В Крыму думают построить постоянный водовод с Тайганского водохранилища в Симферополь. Фото: Михаил ПАТЛИС

Власти Крыма думают над возможностью провести постоянный трубопровод из Тайганского водохранилища в Симферополь.

- Мы рассмотрели сегодня вопрос не на временной схеме, а, может быть, этот вариант обсчитать и сделать на постоянной основе, - объяснил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров на пресс-подходе.

Тайганское водохранилище раньше снабжало водой именно восточный Крым, но в скором времени эти районы обеспечат водой из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов.

- Это возможно, по предварительным подсчетам. Тем более что изначально они решали задачу поставку воды на восток Крыма, а на сегодня эта задача будет минимизирована запуском трех водозаборов подземных, - уточнил Назаров.

Напомним, власти Крыма из-за засухи решили перевести весь Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайские районы и еще 39 населенных пунктов региона на почасовую подачу воды. График введут в три этапа. Первый начался на прошлой неделе с отключения горячего водоснабжения. С 31 августа прекратили подавать воду ночью – это второй этап. И третий – переход на почасовую подачу – запланирован на 7 сентября.

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