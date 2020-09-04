Вандалы повредили в Симферополе шесть бочек для воды

В Симферополе уже 6 бочек не пригодны к хранению воды Фото: Анна КИРИЕНКО

В первые сутки после установки емкостей для воды в Симферополе они подверглись уничтожению. На закупку новых потребуется время и средства, которых у города нет.

- К огромному сожалению есть факты вандализма, - сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко. - За первые сутки было пробито топором пять емкостей и гвоздем продырявили еще одну. Конечно, они не пригодны.

По словам главы администрации, емкости в школах и детских садах подключены к системе водоснабжения, и проблем с подачей воды в социально значимых объектах нет. Установку емкостей в жилых микрорайонах администрация обещает завершить сегодня. Причем их приходится смещать с прежних адресов, чтобы автоцистерны смогли подъехать. Из почти 130 бочек воду закачали в 6, чтобы проверить расход. По требованию воду в районы будут доставлять 16 водовозок.

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