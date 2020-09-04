В Крыму пациенты с легкой формой коронавируса будут лечиться в обсерваторах

В Крыму самая низкая летальность коронавируса Фото: Михаил ПАТЛИС

Больные коронавирусом в легкой форме будут лечиться амбулаторно в обсерваторах. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБ) Вероники Скворцова.

Уже развернуто большое количество ковидных госпиталей и обсерваторов с контактными людьми.

- В настоящее время начинают открываться обсерваторы для лечения легких форм, которые можно лечить амбулаторно, - рассказала Скворцова.

Она заверила, что летальность коронавируса на полуострове очень низкая, относительной всей страны - 1,2%, так как ситуация находится под контролем.

Напомним, что в Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1296 человек, из них под динамическим наблюдением на дому 12 человек. В стационарах сейчас находится 1135 человек, изолировано в обсерваторы 149 человек.

С начала пандемии в Крыму выявили 2625 положительных на COVID-19. Лечиться в медучреждениях РК продолжают 766 человек, выписали с выздоровлением 1791 человек.

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