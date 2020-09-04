В Симферополе неизвестные хулиганы разбили уже пять баков для воды

Повреждения резервуаров руководство Симферополя считает актом вандализма. Фото: официальный сайт администрации Симферополя.

В крымской столице неизвестные топором разбили уже пять баков для воды, установленных в частных секторах и дворах многоэтажных домов. Повреждения резервуаров руководство Симферополя считает актом вандализма.

- Конечно, теперь они непригодны. Хочу обратиться к жителям города, что мы все делаем возможное, чтобы все жители были с водой круглосуточно, уважайте, пожалуйста, чужой труд, - отметила глава администрации города Елена Проценко на заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения.

Напомним, жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов и еще 39 населенных пунктов региона переведут на почасовую подачу воды. График введут в три этапа. Первый начался 24 августа с отключения горячего водоснабжения. С 31 августа прекратили подавать воду ночью – это второй этап. И третий – переход на почасовую подачу – запланирован на 7 сентября.

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