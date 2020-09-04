У экс-главы Верховного совета Крыма Грача подозревают коронавирус

Состояние Леонида Грача уже стабильное. Фото с официального сайта партии "Коммунисты России"

Бывший председатель Верховного совета Крыма Леонид Грач попал в больницу с подозрением на коронавирус. Об этом КП-Крым сообщил источник в партии «Коммунисты России».

Пока диагноз коронавируса окончательно не подтвердили, у Грача диагностировали пневмонию.

- Он находится в больнице, у него пневмония. Диагноз коронавируса пока не подтвердился. Состояние у него сейчас стабильное, уже намного лучше, чем было до этого. Сначала было тяжело, конечно, - рассказали в партии.

Леонид Грач, в 1991 году - 2-й секретарь Крымского обкома Компартии Украины, один из авторов Конституции республики 1998 года.