Туристка лишилась багажа, пытаясь добраться из Крыма в Краснодар автостопом

В полицию обратилась туристка, которая лишилась багажа, попытавшись добраться до Краснодара автостопом. Фото: Архив "КП"

Туристка из Северной столицы России решила из Крыма в Краснодар добраться автостопом. Но вместо живописных видов с моста через Керченский пролив она увидела лес вблизи Старого Крыма и «попрощалась» с мобильным телефоном и личными вещами.

В полицию Кировского района обратилась 23-летняя жительница Санкт-Петербурга: неизвестный отобрал у нее мобильный телефон и личные вещи. А все началось с остановки попутки в селе Грушевка и просьбы пострадавшей довезти ее до Краснодара.

Водитель же просьбу туристки проигнорировал и увез ее в лес в районе Старого Крыма, где отобрал у девушки телефон и рюкзак с вещами. После чего уехал, оставив жертву в лесу.

Разбойника, которым оказался 38-летний житель Судака, правоохранители задержали по горячим следам. В содеянном мужчина признался, сообщает Крымское информационное агентство. Против подозреваемого по факту грабежа возбудили уголовное дело, ему может грозить до 4 лет лишения свободы.

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