Погорельцев керченской многоэтажки переселят в новые квартиры

В понедельник с жильцами обсудят, будут ли для них приобретать квартиры в новостройках или на вторичном рынке Фото: Архив "КП"

Пострадавших во время взрыва газа в Керчи переселят в новые квартиры. Об этом КП- Крым сообщил глава местной администрации Сергей Бороздин.

- Сергеем Аксеновым принято решение о покупке 40 квартир для жителей многоэтажки. Мы уже разрабатываем дорожную карту. В понедельник во второй половине дня договорились о встрече в администрации, будем это обговаривать, - уточнил Бороздин.

Напомним, что вечером 26 августа в Керчи произошел пожар из-за взрыва бытового газа. Огонь охватил верхние этажи многоэтажного дома по улице Кирова. Несмотря на то, что сотрудникам МЧС удалось быстро локализовать огонь, без пострадавших не обошлось. 51-летняя женщина получила 60% ожогов тела, однако после нескольких дней в больнице керчанка скончалась.

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