В Крыму мужчина подарил своей супруге лотерейный билет на миллион. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Житель Крыма решил подарить своей супруге Екатерине на годовщину свадьбы лотерейный билет с миллионом рублей. Деньги обладательница крупного выигрыша планирует потратить на ремонт квартиры.

Идея подарка мужу пришла во время прогноза гороскопа по радио. Голос ведущего передачи рассказывал о приятных жизненных переменах, что для мужчины стало хорошим знаком и подтолкнуло купить несколько лотерейных билетов.

Перед самой годовщиной он проверил итоги розыгрыша в интернете и билет на миллион подарил жене.

- Я до этого момента в лотереях никогда не участвовала. Он подарил мне билет и сразу с крупный выигрышем. Я была так счастлива, когда узнала сумму! – делится впечатлениями Екатерина.

В планах у победительницы - ремонт квартиры. Женщина давно хотела обновить любимое семейное гнездышко.

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