К границе Крыма вплотную подошли бомбардировщики ВВС США. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К воздушной границе Крыма со стороны Украины вплотную подошли два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress военно-воздушных сил США.

Оба самолета покинули авиабазу Фэрворд в Англии и, пройдя через Нидерланды, Германию и Польшу, вошли в воздушное пространство Украины. После чего бомбардировщики пролетели над побережьем Азовского моря и прошли рядом с границей Крыма.

- Истребители ВКС России не могут быть подняты на перехват из-за того, что американцы находятся в воздушном пространстве Украины, - сообщили в Telegram-канал «Военный обозреватель».

Цель их полета пока неизвестна.

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