Для отдыхающих в Крыму туристов черноморские дельфины устроили шоу

В Крыму дельфины подплыли близко к берегу и устроили для отдыхающих настоящее шоу. Фото: скриншот видео Юлия Мазур / Instagram

Эпицентром активности крымских пользователей соцсетей на этот раз стал ролик с танцами черноморских дельфинов. Млекопитающее подплыли очень близко к берегу и словно бы специально для отдыхающих устроили показательные выступления: выныривали из воды и позировали, сообщает ForPost.

- Самое яркое воспоминание этого лета. Черное море, мы и дельфины, - прокомментировала автор видео в Instargam Юлия Мазур.

Пользователи ролик заценили и восторг автора поста разделили. Один из комментаторов рассказал, что такие шоу часты на пляжах Опукского заповедника в восточном Крыму.

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