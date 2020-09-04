Крымчанам предлагают пить дождевую воду

По прогнозам экспертов, воды в ближайшее время больше не станет, а осадки будут выпадать реже Фото: Архив "КП"

Специалисты из Крымского федерального университета начали разрабатывать проект по сбору поверхностных сточных вод. Для того, чтобы получить воду для питья, ученые предлагают очистить ту воду, которая подходит для технических нужд. Об этом сообщает Крым 24 со ссылкой на пресс-службу университета.

Также по прогнозам экспертов, воды в ближайшее время больше не станет, а осадки будут выпадать реже.

- С учетом этого необходимо строить современные системы сбора поверхностных сточных вод, которые будут справляться со сбором и отведением осадков, - отметил заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета Илья Николенко.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50