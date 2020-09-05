В Крыму приняли роды у женщины с Covid-19

Роды прошли успешно. Фото: архив КП

В Республике Крым разрешилась от бремени роженица, у которой выявили коронавирусную инфекцию. На свет появился крепенький мальчик.

Телевизионный канал «Миллет», ссылаясь на главного врача Симферопольского роддома №2 Илью Глазкова, сообщает, что болезнь у роженицы проходит без симптомов. Новорожденный на свет появился здоровым: вес 3 180 грамм, рост 53 сантиметров.

- Впервые за время работы наши сотрудники принимали роды в средствах индивидуальной защиты – респираторах, - отметили в учреждении здравоохранения столице региона.

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