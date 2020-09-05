В Симферополе сбрасывали нечистоты в ручей

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым

В Железнодорожном районе столицы региона канализационные стоки сбрасывали прямо в ручей Мокрый Лог.

- Установлен факт излития канализационных сточных вод из ливневого коллектора в районе улицы Марка Донского, - сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

Властям о вопиющем нарушении стало известно от бдительных неравнодушных горожан.

Крымские экологи направили в администрации города Симферополя представление, в котором кроме всего прочего идет речь «о постановке на баланс бесхозных систем водоотведения, а также о необходимости тампонирования источника загрязнения».

Трубу, сливающую нечистоты в ручей, затомпонировали, то есть забили.

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