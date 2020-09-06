Стивен Сигал прилетел в Крым

Фото: Сергей Аксенов/VK

Крымский полуостров порадовал своим визитом 68-летний американский артист.

- Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала, - такой, не лишенный эмоций пост украсил страницу главы РК Сергея Аксенова в соцсети.

Пользователи соцсетей тут же прокомментировали это яркое событие. Первым появилось подобострастно-льстивое: «Сергей Валерьевич выглядит не хуже Сигала». Автор видимо забыл, что актер старше политика на два десятка лет.

Прозвучало и тревожное: «У гостя справка на ковид есть?!» Не обошлось и без юмора: «Стивен, я надеюсь, не будет себя вести, как герой боевика?!».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50