Превышение ПДК по гептахлору и нефтепродуктам: Возле Ялты и Керчи в море обнаружены вредные вещества

В Ялте нашли в воде гептахлор. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Море у берегов полуострова содержит вредные вещества: нефтепродукты и гептахлор. Такую информацию обнародовала пресс-служба ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В информации идет речь об загрязнение морских вод в последний месяц лета.

- В августе 2020 года в районе Ялтинского залива наблюдалось 2 случая превышений ПДК (предельно допустимая концентрация. – От авт.) по растворенному кислороду и 2 случая превышений ПДК по гептахлору. В районе Керченского залива - 6 случаев превышения ПДК по нефтепродуктам, - сообщили в ведомстве.

Контроль за чистотой Черного и Азовского морей ведут специалисты пяти станций, оценивая уровень загрязнения по 15 показателям.

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