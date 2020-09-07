Украинские военные открыли стрельбу недалеко от границы Крыма

Пострадавших вследствие инцидента нет Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Украинские военнослужащие открыли стрельбу в районе Арабатской стрелки недалеко от государственной границы с Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе командирования Объединенных сил ВСУ.

По информации пресс-службы, в субботу вечером возле украинского военного объекта на Арабатской стрелке дежурная смена одного из подразделений сделала несколько выстрелов, «предупреждая противоправные действия отдельной группы граждан Украины».

Как сообщили в ведомстве, «противоправные действия» были прекращены сразу же после применения оружия. Однако, в чем заключались сами действия, никто не уточнил.

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