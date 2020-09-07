В КФУ объявили дополнительный набор на вакантные бюджетные места. Фото: официальный сайт КФУ.

В Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского открыли дополнительный набор на свободные бюджетные места по программам бакалавриата очной формы обучения. Прием ведется по шестнадцати направлениям подготовки.

Документы абитуриентам можно подать с 8 по 18 сентября. Самое большое число мест по таким направлениям, как «Строительство» - 84, «Агрономия» - 25, «Продукты питания из растительного сырья» - 23, «Автоматизация технологических процессов и производст» - 21 и «Лесное дело» - 20.

Выпускников школ принимают по результатам ЕГЭ, причем балл должен быть не ниже установленного правилами приема, сообщили в пресс-службе университета. Для выпускников колледжей, техникумов, иностранцев и инвалидов вступительные испытания запланировали на 21-24 сентября.

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