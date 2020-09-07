Дожди, прошедшие в Крыму, не наполнили Симферопольское водохранилище

Водохранилище наполнилось незначительно - лишь на 50 тысяч кубов, а город в сутки потребляет 75 тысяч кубов Фото: Михаил ПАТЛИС

Дожди, которые прошли в Крыму в конце прошлой недели, не повлияли на ситуацию с наполнением водохранилищ, из которых поступает вода в Симферополь и Симферопольский район.

- Дожди прошли короткие, получили мы ерунду - в общей сложности тысяч 50 кубометров. Это не влияет глобально на ситуацию, - сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов отметил, что с 7 сентября в Симферополе и районе столицы приступили к третьему этапу ограничений.

- За вчерашние сутки мы подняли с трех водохранилищ всего 75 тысяч «кубов». Не 150, не 160, а 75, - сообщил Баженов. - Сегодня, 7 сентября, согласно утвержденным планам, город и район переводятся на третий режим ограничений: с 7:00 до 9:00 утром и с 19:00 до 21:00 вечером. Режим, когда вода была с 7 до 11 утра, с сегодняшнего дня ушел в историю.

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