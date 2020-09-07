На решение проблемы с водой в Крыму выделили больше 63 миллионов рублей

С 24 августа в Крыму начались ограничения подачи воды из-за засухи Фото: Архив "КП"

На решение водных проблем в Крыму выделят 63,5 миллиона рублей из резервного фонда. Такое распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства.

Бюджетные деньги на «непредвиденные расходы» направят на проведение различных мероприятий для дополнительной подачи воды для «нужд городского округа Симферополь Республики Крым 9 тысяч кубометров в сутки».

Напомним, что до воссоединения Крыма с Россией воду в Крым поставляла Украина. Объем поставок обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде.

На полуострове с 24 августа начались ограничения подачи воды из-за засухи. Второй этап ограничений вступил в силу 2 сентября. Графики составили для Симферополя и 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов.

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