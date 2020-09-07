Аксенов назначил Крыму министра жилищной политики

Максим Скорин. Фото: МинЖКХ РК

Министром жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма стал Максим Скорин. На эту должность его назначил глава региона Сергей Аксенов.

Ранее Скорин занимал пост замминистра строительства и архитектуры Крыма. Ему 35 лет, он уроженец Симферополя. С 2015 года был замминистра строительства и архитектуры Крыма, до этого был начальником Главного управления капитального строительства при Совете министров.

Напомним, что еще 24 июля глава РК издал указа о преобразовании Службы государственного строительного надзора в Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора.

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