Под Судаком с обрыва сорвался автомобиль с пассажирами

Под Судаком с обрыва сорвалась машина с пассажирами. Фото: официальный сайт МЧС по Крыму.

Под Судаком с обрыва сорвался микроавтобус с людьми. Пострадавших нет.

Инцидент произошел днем 5 сентября около бухты Капсель. Машина сорвалась с места и понеслась по крутому склону. Около двадцати метров она катилась самостоятельно, пока не ударилась в пригорок. На место происшествия оперативно выехала бригада спасателей «Крым-Спас».

Пострадавших нет, трем пассажирам и водителю оказали психологическую помощь. От госпитализации они отказались.

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