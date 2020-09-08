Видео пожара на Маршала Жукова в Симферополе: утром сгорел Mersedes

В Симферополе ранним утром горела иномарка. Фото: официальный сайт МЧС по Крыму.

В Симферополе ранним утром загорелся автомобиль. Пострадавших нет.

В пожарную службу очевидцы о горящей машине сообщили в 6.00 8 сентября. Инцидент произошел на улице Маршала Жукова.

Прибывшие на место происшествия пожарники выяснили, что горит автомобиль марки «Mersedes». Возгорание ликвидировали на площади 3 квадратных метров за двадцать минут. Причина пожара пока неизвестна.

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