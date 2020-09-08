В Крыму в программу ФЦП включат дороги от «Тавриды» до курортных городов. Фото: официальный сайт Минтранса Крыма.

В ФЦП войдут проекты строительства и ремонта дорог, что свяжут «Тавриду» с курортными городами республики. Наиважнейшей трассой на данный момент является Белогорск-Приветное. Приблизительная стоимость проекта составляет около 30 миллиардов рублей за 32 километра дороги.

- Она уже вошла в откорректированную программу. С учетом того, что она проходит через ущелья, и там требуются нижние, верхние укрепления склонов, сейчас рассматривается вопрос о категории данного объекта. Планировали как дорогу третьей категории, чтобы сильно не расширять, но иметь живописный проезд от «Тавриды» через Нижнегорский, Советский, Белогорск по прямой до побережья, - сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов, слова которого приводит пресс-служба Минтранса Крыма.

Капитальной реконструкции ждет автодорога на Судак, стоимость ремонта составит 4,5 миллиарда рублей. Проведут работы также на двух дорогах до Азовского моря: от Красногорки до Мысового и до Золотого. Все проекты внесут в программу ФЦП.

Еще одной важной дорогой считают юго-восточный обход крымской столице, по которому хотят пустить весь транспорт с «Тавриды» сразу на Алушту и Ялту.

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