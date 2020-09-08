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Экономика

Чиновники и ученые хотят напоить Крым подземными водами

Глава региона поручил создать рабочую группу для решения вопроса дефицита воды
Никита ПОЛЬКОНикита ПОЛЬКО
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Пересохшее водохранилище не способно питать центральную часть Крыма.

Пересохшее водохранилище не способно питать центральную часть Крыма.

Фото: Михаил ПАТЛИС

Чтобы преодолеть дефицит воды в Крыму, рабочая группа займется изучением вопроса использования подземных вод залегающих в карстовых полостях полуострова.

Как сообщила Ольга Славгородская, замминистра экологии и природных ресурсов Крыма, в состав рабочей группы вошли представители научных сообществ Российской академии наук и Крымского федерального университета, а также местного Министерства экологии и МинЖКХ.

Напомним, что с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался третий этап ограничений водоподачи.

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