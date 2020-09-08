В Севастополе женщина подала в суд на медперсонал из-за смерти малыша во время родов

В Крыму женщина подала в суд на медперсонал из-за смерти малыша во время родов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе с медперсонала одной из больниц роженица требует моральной компенсации из-за внутриутробной гибели малыша. Сумма взыскания составляет четыре миллиона, сообщает ForPost.

- Истец обратилась в суд с иском к ГБЗУС «Городская больница №5 «Центр охраны здоровья матери и ребенка», Департаменту здравоохранения города Севастополя, ООО «СМК «Крыммедстрах» с требованием о взыскании 4000000 рублей, - рассказали в пресс-службе суда Ленинского района.

Во время вынашивания малыша женщина была на учете по беременности, изрядно посещала врачей и проходила плановые обследования. Каких-либо патологий или проблем со здоровьем плода или самой пациентки не было.

Когда отошли воды и начались схватки, она вызвала скорую помощь. Беременную привезли в Городскую больницу №5, осмотрели и прослушали: все было нормально – ребенок внутри был живым. Но из-за последующего халатного отношения медперсонала роды прошли тяжело, а ребенок погиб в утробе матери.

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