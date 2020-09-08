Раздражает хозяев: В Севастополе кот 6 лет живет в запертом туалете

Породистая киса ждет добрых и любящих хозяев. Фото: Александра Совак/ЖИВОТНЫЕ ИЗ ПРИЮТОВ И ПЕРЕДЕРЖЕК КРЫМА/FB

Волонтеры из Севастополя сообщили о мурлыке с необычной, даже драматичной судьбой.

- Пристраиваем в добрые руки кота, который совсем не нужен своим хозяевам. Возраст около 6 лет. Все это время живет в туалете, в комнату к людям не выпускается, потому что раздражает хозяев, - гласит пост в социальных сетях.

Автор объясняет, что нынешние хозяева поставили крест на судьбе своего питомца, почему-то решив, что лысый котейка никому и задаром не нужен.

Фото: скриншот Александра Совак/ЖИВОТНЫЕ ИЗ ПРИЮТОВ И ПЕРЕДЕРЖЕК КРЫМА/FB

- Коту катастрофически не хватает человека, - отмечают волонтеры. - Просим не ругать владельцев - они с превеликой радостью его отдадут. Мы же просто хотим помочь животному.

В посте говорится, что котик необычайно ласков и общительный. Да и с туалетом проблем не будет, не зря же там столько времени живет: нужду справляет в душе (ходит в слив) или в раковину.

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