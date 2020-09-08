Жителей Симферополя смутила голубая вода, бегущая из-под крана

Жители Симферополя возмущены голубым цветом воды из-под крана. Фото: Черный список Симферополь / ВКонтакте

В соцсетях набирает популярность пост возмущения жительницы Симферополя из-за цвета воды из-под крана. У всех знакомых с проблемой водоснабжения девушка поинтересовалась, что это за безобразие, сообщает ForPost.

- Из крана шла тонкая струйка. Я подставила миску, потом подхожу, а она наполняется голубой водой! Коричневую видели все, но голубая! Что это? – возмущается девушка.

Под постом с возмущениями комментаторы принялись строить шуточные предположения, что бы это могло быть.

- Добавили Блю Кюрасао, не благодарите! – смеется один пользователь.

Успокаивает жителей крымской столицы президент Крымской академии наук, председатель Крымской республиканской общественной организации «Экология и мир» Виктор Тарасенко. По его словам, поводов для паники нет – цвет воды на голубой изменился после санитарно-гигиенической обработки.

- Когда озонируют воду, она может приобрести голубоватый оттенок. Этот эффект не связан с воздействием химическим, это физическое преобразование. Зато такая обработка гарантирует отсутствие микробов. Ничего страшного нет, это усиленная санитарно-гигиеническая обработка, это только во благо населению, - объяснил Тарасенко.

Напомним, с 7 сентября начался 3 этап перевода Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов и еще 39 населенных пунктов региона на почасовую подачу воды. Так, сейчас воду будут подавать только утром и вечером.

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