Фото: «Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП»/VK

Родители учеников одной из школ Крыма купили детям так называемые «Дневники крымского школьника». В них они наткнулись на информацию, что международный аэропорт Симферополя носит имя героя Советского Союза, летчика Амет-Хана Султана.

- Как Амет-Хана? Вроде же аэропорт в честь Ивана Айвазовского назван - удивляется мама одного из учеников в группе «Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» во «ВКонтакте». - Набрала в поисковике, а там написано, что такое название аэропорту дала Верховная Рада Украины.

Действительно, хоть Крым уже как 6 лет не является территорией Украины, «незалежная» присваивает здешним достопримечательностям свои названия.

Так, еще при Украине поднимался вопрос о названии симферопольского аэропорта. Тогда уже почти решили дать аэропорту имя дважды героя Советского Союза Амет-Хан Султана. Но, поскольку именем советского летчика-испытателя уже были названы площадь в Симферополе, микрорайон в Саках и аэропорт в Махачкале, от идеи отказались.

В итоге, по результатам народного голосования, воздушная гавань российского Крыма получила имя художника-мариниста Ивана Айвазовского.

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