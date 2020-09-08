Ростех изобрел для Крыма дешевый опреснитель морской воды

Обмелевшие водохранилища оставили центр Крыма без воды. Фото: Михаил ПАТЛИС

Решить проблему нехватки воды в южных регионах страны поможет новая разработка Ростеха. В серийное производство будет запущена опреснительная установка МО-140-М, способная опреснять воду с высокой концентрацией соли.

Как сообщил исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко, установка может применяться для опреснения воды практически любого моря, независимо от ее состава и уровня содержания солей.

- Стоимость системы ниже аналогов минимум на 25%. Большой потенциал для применения таких установок есть, например, в Крыму, - цитирует Евтушенко пресс-служба Ростеха.

МО-140-М способна опреснять воду с концентрацией соли до 59 граммов на литр, тогда как поверхностный слой воды в Черном море имеет соленость всего в 18 граммов на литр. Установка также устраняет примеси, бактерии, вирусы, запах, привкус и мутность воды.

Напомним, что с 7 сентября в Симферополе, а также в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма введен самый жесткий график водоподачи. Жизненно важный природный ресурс теперь подается в дома крымчан только 4 часа в сутки. Виной всему – самый засушливый для Крыма год за последние 150 лет метеонаблюдений.

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