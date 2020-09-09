В Ялте начался бархатный сезон: 7 эффектных фото Крыма в сентябре

Ялта - жемчужина Крыма. Фото: Алекс Кедми/VK

Сентябрь на Южном берегу Крыма местные жители называют четвертым месяцем лета. Осень не торопится проявлять свой характер и балует знойным солнышком, теплым морем, сладким виноградом и прекрасными пейзажами.

- Начало бархатного сезона в Ялте, - так назвал свой фотосет Алекс Кедми, фотограф из Гурзуфа.

На снимках узнаваемые места Ялты, красивые виды и симпатичные люди. Фотограф умело передал атмосферу праздника, лета и хорошего настроения, которым буквально наполнен воздух в жемчужине Крыма. Городов много на свете, но Ялта представлена в единственном экземпляре.

Лодки и катера ждут пассажиров, чтобы отправится в прогулку по Черному морю. Фото: Алекс Кедми/VK

Набережная - излюбленное место для променада. Фото: Алекс Кедми/VK

Улочки в городе не отличаются особой шириной. Фото: Алекс Кедми/VK

Сентябрь - отличное время для отдыха. Фото: Алекс Кедми/VK

Рыбаки - одна из визиток набережной. Фото: Алекс Кедми/VK

Бархатный сезон только вступил в свои права. Фото: Алекс Кедми/VK

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