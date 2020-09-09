В Госдуме РФ не считают катастрофой проблемы с водой в Крыму

Фото: Архив "КП"

Проблема с водой в Крыму стоит остро, но это не катастрофа. Такое мнение высказала депутат Госдумы РФ от Республики Крым Светлана Савченко.

Депутат в эфире радио «Россия1» заявила, что проблема с водой в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрала Северо-Крымский канал. Савченко отмечает, что такими методами украинцы хотят заставить крымчан «жалеть о своем выборе».

При этом депутат заявила, что встречалась со многими жителями полуострова, и они уверены в своем выборе, сделанном в 2014 году.

По мнению Савченко, введение графиков подачи воды на полуострове – это проблема, но не катастрофа. Она подчеркнула, что в этом году выдалось самое засушливое лето с девяностых годов, поэтому проблема с водой в Крыму теперь стоит острее, чем пять лет назад.

Напомним, что с 7 сентября в Симферополе начался третий этап ограничений подачи воды: с 7 до 9 утра и с 19 до 21 часов вечера.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50