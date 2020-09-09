Крымским медработникам жилье предоставят в 2021 году

Коронавирус лишил крымских медиков квартир. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму на следующий год перенесли программу предоставления жилья медикам. По словам главы региона Сергея Аксенова, к такому решению власти пришли из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции.

- Нехватка врачей - это для нас больной вопрос. У нас в этом году стояли деньги на приобретение квартир, к сожалению, в связи с коронавирусом пришлось деньги с региональных адресных инвестиционных программ все снять. Тем не менее, сама программа у нас никуда не откладывается, 15 сентября проводим с Минфином рабочее совещание по возможности восстановления денег региональных адресных инвестиционных программ на 2020-2021 годы. Источники, предварительно, есть, - объяснил Аксенов во время заседания Совета министров региона.

Напомним, власти Крыма планировали ранее приобрести для врачей 300 квартир. Но средства пришлось перенаправлять на поддержку людей во время пандемии.

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