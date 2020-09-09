Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Симферополе подача воды по графику может осуществляться до марта 2021 года

Правительство Крыма ищет пути решения острого вопроса водоснабжения
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
КомментироватьОставить комментарий
Водоснабжение по графику может сохраниться до марта следующего года.

Водоснабжение по графику может сохраниться до марта следующего года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодняшний день главной задачей властей Крыма является водоснабжение Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов. Вопрос воды стоит ребром, и руководство ищет любые пути решения проблемы.

- Заранее велись работы по поиску дополнительных водных ресурсов: пробурены дополнительные скважины, перераспределены водные ресурсы, а также подготовлены графики по ограничению подачи воды, - сообщил на заседании Президиума Государственного Совета РК председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

Недавно закончили мероприятия по поднятию воды из артезианских источников. Также в эксплуатацию ввели два водозабора: Ивановский и Вилинский. По словам Гоцанюка, не прекращается поиск других подземных источников.

- Нам необходимо увеличить подъем артезианской воды до 70 тысяч кубических метров ежесуточно, - подчеркнул председатель.

К решению проблемного вопроса подключили представителей научного общества. С ними обсуждаются варианты альтернативных источников водоснабжения жителей Крыма.

Помимо этого, председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк объяснил, почему есть отклонения от графика подачи воды. По его словам, все дело в состоянии трубопровода, особенностях рельефа некоторых районов, а также с давлением воды в сетях.

- Эта ситуация известна и, безусловно, будет решаться, в том числе за счет модернизации силового оборудования и насосов, замена которых происходит в настоящее время. В этом нам оказывают действенную помощь коллеги с материка, - объяснил Гоцанюк и добавил, что еще одной проблемой становится потеря воды в водопроводных сетях.

Жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов просят с понимаем относиться к проблеме, а также подготовиться к тому, что такое положение дел сохранится до марта следующего года.

- Убежден, что только совместными усилиями мы преодолеем все трудности и проблемы, - подытожил Юрий Гоцанюк.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50