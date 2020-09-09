В Симферополе подача воды по графику может осуществляться до марта 2021 года

Водоснабжение по графику может сохраниться до марта следующего года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодняшний день главной задачей властей Крыма является водоснабжение Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов. Вопрос воды стоит ребром, и руководство ищет любые пути решения проблемы.

- Заранее велись работы по поиску дополнительных водных ресурсов: пробурены дополнительные скважины, перераспределены водные ресурсы, а также подготовлены графики по ограничению подачи воды, - сообщил на заседании Президиума Государственного Совета РК председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

Недавно закончили мероприятия по поднятию воды из артезианских источников. Также в эксплуатацию ввели два водозабора: Ивановский и Вилинский. По словам Гоцанюка, не прекращается поиск других подземных источников.

- Нам необходимо увеличить подъем артезианской воды до 70 тысяч кубических метров ежесуточно, - подчеркнул председатель.

К решению проблемного вопроса подключили представителей научного общества. С ними обсуждаются варианты альтернативных источников водоснабжения жителей Крыма.

Помимо этого, председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк объяснил, почему есть отклонения от графика подачи воды. По его словам, все дело в состоянии трубопровода, особенностях рельефа некоторых районов, а также с давлением воды в сетях.

- Эта ситуация известна и, безусловно, будет решаться, в том числе за счет модернизации силового оборудования и насосов, замена которых происходит в настоящее время. В этом нам оказывают действенную помощь коллеги с материка, - объяснил Гоцанюк и добавил, что еще одной проблемой становится потеря воды в водопроводных сетях.

Жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов просят с понимаем относиться к проблеме, а также подготовиться к тому, что такое положение дел сохранится до марта следующего года.

- Убежден, что только совместными усилиями мы преодолеем все трудности и проблемы, - подытожил Юрий Гоцанюк.

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