Киев арестовал 65 российских самолетов за полеты в Крым

Сегодня в Крым летают только авиакомпании из РФ. Фото: Михаил ПАТЛИС

Самолеты 40 авиакомпания России арестованы на Украине за полеты в Крым. Как считают в так называемой прокуратуре несуществующей АРК, самолеты нарушили правил международных полетов и порядок въезда на временно оккупированную территорию.

В украинском ведомстве уточнят, что арест наложен на 65 самолетов российских авиакомпаний. Служба безопасности сопредельного государства расследует против них уголовное дело.

Заметим, что еще в 2014 году власти «незалежной» запретила полеты над Крымом, продолжая считать полуостров своей территорией.

Крым, напомним, вошел в состав РФ после референдума в марте 2014 года, когда большинство жителей региона за это проголосовали.

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