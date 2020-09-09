Неизвестный архитектор решил пересадить жителей Симферополя на велосипеды

Где именно появятся дорожки для велосипедов, власти не уточняют. Фото: Михаил ПАТЛИС

Новоназначенный начальник департаменты архитектуры Симферополя рассказал о планах разгрузить движение транспорта в столице Крыма. Чтобы машин стало меньше, а людям было удобнее перемещаться, для города разрабатывают схему обустройства велодорожек.

Об этом сообщил начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации Симферополя Олег Коробчук.

Велодорожками занимается архитектор, имя которого Коробчук не назвал. При этом неизвестный общественности архитектор берет на себя грандиозные планы по разгрузке движения в городе.

- В принципе, задача у автора - привить горожанам такой метод передвижения, - отметил Олег Коробчук, выступая в эфире радио «Крым».

Напомним, что сам Коробчук стал начальником департамента архитектуры и градостроительства Симферополя 2 сентября этого года.

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