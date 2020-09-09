«Это позор»: Украина хочет закрыть пункт пропуска на границе с Крымом

Фото: Архив "КП"

Украинская сторона может закрыть пункт пропуска «Чаплинка», который соответствует КПП «Перекоп» на стороне Крыма. Об инициативе сообщил украинским СМИ заместитель министра «по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» Украины Игорь Яременко.

По его словам, за сутки КПП «Чаплинка» пересекает 30 человек летом. Зимой это количество сократится.

- Поэтому стоит ли нам его содержать там? Я буду советовать его закрыть, - заявил Яременко.

Чиновник отметил, что для этого необходимо решение правительства, потому что у него нет таких полномочий.

- Я сегодня там был. Мне кажется, что его надо закрывать. К сожалению, он в достаточно плохом, позорном состоянии, если будем откровенны, и эффективность его достаточно сомнительная, - заключил замминистра.

Напомним, что сейчас на границе Крыма с Украиной работает три пункта пропуска – «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».

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